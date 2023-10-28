Faiz artışları krizi çözmeye yetmez

Merkez Bankası’nın politika faizini arttırmasını değerlendiren ekonomistler, yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele için devam eden faiz politikasının ekonomik durgunluğa neden olacağını düşünüyor.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Faiz artışları ödemeler dengesi krizini çözmeye yetmez” dedi. Merkez Bankası’nın 2024 yılı için enflasyon raporunda öngördüğü yüzde 33 hedefine sadık kalması yerel seçimler öncesi durgunluk zillerinin çalmasına yol açacağına dikkati çeken Kozanoğlu, “Dar gelirliler zorlanacak, KOBİ’lerde iflas ve ödeme güçlüğü artacak” diye konuştu. Türkiye’nin dış borç finansmanının en az beş yıl çözülemez noktada olduğunu savunan ekonomist Murat Kubilay da ekonomi yönetiminin çabalarına rağmen ülkenin yabancı yatırımcı için cazip hale getirilemeyeceğini belirterek, “Yabancı yatırımcı Erdoğan’ın liderliğindeki bir ekonomiye güvenemiyor, enflasyon sorunu kısa vadede çözülemez” dedi. Haber Merkezi

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