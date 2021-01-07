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7 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Faiz batağı derinleşti

07 Ocak 2021, Perşembe 00:08
İKTİDARIN FAİZ KARŞITI SÖYLEMLERİNE MUKABİL, TOPLUM GİTTİKÇE DAHA DA BÜYÜYEN BİR KREDİ-BORÇ-FAİZ TUZAĞINA SÜRÜKLENDİ.

Bu yıl durum daha vahim

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci: “Aslında 2019 yılına da 2021 yılının üzerinde bir faizle giriş yapmıştık. Ama bu sefer durum daha vahim. Ocak 2019’da TL kredileri 1 trilyon 431 milyar liraydı. Oysa 2021 yılına 2 trilyon 343milyar liralık TL kredisi ile giriyoruz.”

Çiftçilere faiz darbesi

Adana Milletvekili Ayhan Barut: “Çiftçilere tarımsal destek kredisi sağlayan Ziraat Bankası yeni yılla birlikte faiz oranlarını yüzde 7’den yüzde 12’ye çıkardı. Çiftçi zaten 180 milyar TL borç batağında. Faizi yükselterek çiftçiye 'öl' demeye utanmıyor musunuz?”

***

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci: Faiz batağı derinleşti

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, “2019 yılına 2021 yılının üzerinde bir faizle giriş yapmıştık, ama bu sefer durum daha vahim” dedi.

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, faiz batağının derinleştiğine dikkat çekti. Kahveci, dünkü yazısında, “Aslında 2019 yılına da 2021 yılının üzerinde bir faizle giriş yapmıştık. Ama bu sefer durum daha vahim. Ocak 2019 TL kredileri 1 trilyon 431 milyar liraydı. Oysa 2021 yılına 2 trilyon 343 milyar liralık TL kredisi ile giriyoruz.  Dövizli krediler ise 181 milyar dolardan 165 milyar dolara gerilemiş. Zaten şu an sorunumuz kur değil, TL faizi.  2018 sonunda 60,9 milyon 15+ yaş üstü nüfusta çalışan sayısı 27,6 milyon kişiydi. Bugün ise 15+ yaş üstü nüfus 63 milyonu geçti ama çalışan sayısı hala 27,7 milyon kişi.  Hatta bu çalışanların da yaklaşık 6,5 milyonu gelir kaybına uğramış ve bir kısmı da gerçekte işsiz kalmış kişilerden oluşuyor.  Eylül 2018-2020 arasında 3,4 milyon kişi daha iş hayatının dışında kalmış durumda.  Ya da şöyle izah edelim: Yüzde 30’a varan geniş tanımlı işsizlik oranı ve 10 milyon işsiz ile 2021 yılına giriyoruz.  Hem de yüksek faizle” ifadelerini kullandı.

Toplum bu acıya ne kadar dayanabilir?

“2021 yılına yüksek faizle giriyoruz ama kredi piyasası son 2 yılda yüzde 65 daha büyük hale gelmiş durumda.  Çünkü 2020 yılında herkesi kredilendirdik” diyen Kahveci, şunları söyledi: “2021 yılı faiz yılı, ama faiz yılına müthiş bir çıkmaz ile giriyoruz. Yüzde 30 işsizlik oranı ile ekonomiyi soğutmaya çalışıyoruz.  Acaba toplum bu ekonomik acıya ne kadar dayanabilir? Devletin yönetim kadrosunun en üstten nerede ise en alta kadar yaşadığı itibarlı hayat ile toplumun fakirliği nasıl buluşacak? Soru ve cevap aslında burada yatıyor.  Yıl ortasına çıkabilirsek gerisi de gelir mi diyeceğiz?  Ya da bir başka U dönüşü ile tamamen kapanmaya mı gideceğiz?  Bizi çok zor bir yıl bekliyor, bunu bilelim. Ama nasıl bu açmazdan çıkacağımızı ise sanırım kimse bilmiyor.  Bakalım ne olacak?”

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Çiftçi zaten borç batağında

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçilere tarımsal destek kredisi sağlayan Ziraat Bankası’nın yeni yılla birlikte faiz oranlarının yüzde 7’den yüzde 12’ye çıkardığını açıkladı. Türkiye’deki çiftçilerin 180 milyar borcu olduğunu vurgulayan Barut, “Çiftçiye destek vermesi gerekenler, mevcut borçlarını yapılandırmayanlar, bunun aksine bir gecede çiftçinin kredi faizini neredeyse tam 2 kat arttırdı. Çiftçi zaten borç batağında. Bu faizi yükselterek çiftçiye ‘öl’ demeye utanmıyor musunuz?” dedi. Türkiye’de herkesin işsizlik, yoksulluk ve çaresizlikle boğuştuğunu dile getiren Ayhan Barut, “İktidarın pembe boyacısı TÜİK, enflasyonu yüzde 14,6 açıkladı ama doğalgaza yüzde 32, elektriğe yüzde 31, yumurtaya yüzde 80 zam geldi ama haberi yok. Haberi var da işine gelmiyor. Hazinenin iç ve dış borçları 2020 yılının ilk 11 ayında 543 milyar lira artarak 1 trilyon 872 milyar liraya yükseldi. Yurttaşımızın bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 826 milyar lira oldu” dedi. Ankara - Anka

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