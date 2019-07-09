Faiz hesabı tutmadı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı rapora göre devletin kasasından vakıf ve derneklere yapılan cari transfer 818 milyon lira oldu. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’na göre bu durum devletin üzerindeki faiz yükünü de artırdı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018 yılına dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı bir faaliyet raporu yayınladı. T24’ten Tunca Öğreten ve S. Recep Oktay’ın haberine göre,önceki yıllarda Başbakanlık tarafından hazırlanan rapor, 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından kaleme alındı. Bu nedenle rapor, başkanlık sisteminin ilk altı aylık dönemini de kapsıyor. Rapora göre 2018 yılında dernek, vakıf ve birliklere yardım amacıyla 818 milyon lira cari transfer gerçekleşti. Devletin kasasından maddi yardım alan vakıf ve derneklerin isimleri ya da faaliyet alanlarına dair detay ise verilmedi. Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’li yönetiminin Erdoğan ve ailesine yakın vakıf ve derneklere yüksek meblağda yardım yaptığı ortaya çıkmıştı. İBB’nin CHP’li meclisi üyelerinden elde edilen bir rapora göre belediye 2018 ve önceki dönemlerde söz konusu vakıf ve derneklere 847 milyon liradan fazla para harcadı. Raporun dikkat çekici bölümlerinden biri de merkezi yönetimlerin borçları için 73 milyar 961 milyon lira faiz ödendiği. Raporda faiz giderlerinin öngörülenden fazla gerçekleştiği, bunun sebebinin dövizdeki kur artışları olduğu belirtiliyor.

‘Bu durum faiz yükünü de arttırdı’

Raporun faiz giderleriyle ilgili bölümünde de bütçe disiplininden sapıldığı gözlemleniyor. Faiz giderlerinin GSYH’deki (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) payı 2017’de yüzde 1.8 düzeyindeyken, 2018’de yüzde 2’ye çıkıyor. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’na göre bu durum devletin üzerindeki faiz yükünü de artırdı. Kozanoğlu, Türkiye’nin borçlanmada zorlanmasıyla borcu çevirmek için yüksek faizlerle borç aldığını, bu durumun da faizleri yukarı çektiğini söylüyor. Rapor, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerine yılsonu itibariyle 830 milyar 809 milyon 401 lira ödendiğini ve bunun da öngörülenden daha yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. Söz konusu bölümde genel kamu hizmetleri, savunma hizmetleri, dinlenme, kültür ve din hizmetleri, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri gibi kalemler bulunuyor. Harcamaların bu denli yüksek çıkması ile ilgili olarak raporda, “Ülkemizde meydana gelen afet ve acil durum olayları sebebiyle bu durumdan etkilenenlerin acil temel ihtiyaçlarını karşılamak ve alt yapılarda meydana gelen hasarları gidermeye yönelik giderler ile ülkemizde geçici koruma statüsünde barındırılan Suriye vatandaşlarına yönelik giderlerin öngörülenden yüksek gerçekleşmesidir.” ifadelerine yer veriliyor.

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İhracat beklentisi düştü

Ekonomi Bakanlığının Türkiye´nin önde gelen ihracatçı firmalarının beklentilerini belirlemek için yaptığı Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA) sonuçlarına göre, yılın üçüncü çeyreğinde, İhracat Beklenti Endeksi 2.6 düşüşle 123.3 puana inerken, ve aynı dönemde İthalat Beklenti Endeksi ise 0.6 artışla 98.1 puana yükseldi.İhracat Beklenti Endeksi, 2019 yılının ikinci çeyreğindeki 125.9 düzeyinden, yılın üçüncü çeyreğinde 2.6 puan düşüşle 123.3 seviyesine gerilerken, yıllık bazda 5.3 puan arttı.İthalat Beklenti Endeksi, 2018 yılının ilk çeyreğinde 97.6 olan yılın üçüncü çeyreğinde, 0.6 puan artışla 98.1 düzeyine yükselirken, yıllık bazda 15 puan azaldı.