Fatura yine millete çıkacak

Başkent Üniversitesi öğretim üyesi, vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, bütçe açığının kontrolden çıktığını, seçimin ardından 1994 yılında olduğu gibi, tek seferlik vergilerin gündeme geleceğini söyledi.

“Acı reçeteye hazır olun ek vergiler geliyor” diyen Bingöl, yükü işçi, memur, emekli, ücretli ve çiftçilerin sırtlayacağını vurguladı. Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ozan Bingöl, “vergiyedair. com” internet sitesinde “Nur topu gibi yeni vergilere ve acı reçeteye hazırlıklı olun” başlıklı yazı kaleme aldı. Cumhuriyet’e konuşan Bingöl, Yeni Ekonomik Program (YEP) olarak adlandırılan orta vadeli programda yılsonu için hedeflenen bütçe açığının 80.6 milyar TL olduğuna işaret eden Bingöl, 2019’un ilk dört ayında bu hedefin yaklaşık yüzde 70’inin tüketildiğini vurguladı.

‘Acı reçete’ye hazır olmak gerekiyor

Bingöl, bütçe açığını kapatmak için kamunun elinde bulunan dört seçeneği de şöyle sıraladı: 1- Bütçe gelirlerini arttırmak. 2- Bütçe giderlerini düşürmek. 3- Para basmak. 4- Borçlanmaya başvurmak. Bingöl, vergileri arttırmak ve harcamaları kısmak şeklindeki tedbirlerin bir arada uygulanmasının siyasi iktidarlar için ciddî oy kaybı anlamına geldiğine dikkat çekti. Bu tür “acı reçete” ihtiva eden tedbirlerin uzun, seçimsiz dönemlerde uygulamaya konulabileceğine işaret eden Bingöl, “23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri sonrasında işte tam da böyle bir döneme giriyoruz. İşte bu nedenle başta yeni vergiler veya var olanların arttırılması ile kamu harcamalarında kısıntı şeklinde ‘acı reçete’ önlemlerine hazır olmak gerekiyor” dedi.