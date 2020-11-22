Faturalar vatandaşın belini büküyor

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektrik kullanım bedellerinde artışın vatandaşın belini büktüğünü, ciddî mağduriyet yaşandığını söyledi.

Gürer elektrik faturalarının sadeleştirilmesi gerektiğini de belirterek, “Vergi ve fonlar faturalarda daha da artışa neden olmaktadır. 88 TL tutan aylık bir elektrik faturasının 17 TL’si vergi ve fonlarla vatandaştan alınmaktadır” dedi. Kış ayları ile doğalgaz ve elektrik kullanımının arttığını ve pandemi sürecinin de zorunlu evde olunması gereken uygulamaları ile bu bağlamda enerji giderleri ve doğal gaz kullanımının artacağını söyleyen Gürer, vatandaşın fatura ödemekte zorlanır duruma geldiğini ifade etti. Gürer, “Vatandaşlar yüksek elektrik faturaları nedeniyle ciddî mağduriyet yaşadığını söylemektedir. Kullanmadığı hizmetlerden dolayı faturaya yansıyan bedelleri ödemek istememektedir” dedi. Ankara – Recep Gören

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