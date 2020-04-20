'Genç işsizlik yüzde 40'a yükselebilir'

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi ve T24 yazarı Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, işsizlikte patlamaya bağlı toplumsal çöküntü uyarısı yaptı.

Prof. Dr. Gürsel, işsizliğin tusunami boyutlarında olduğunu belirterek, “En az 3 milyon çalışan daha işini kaybedecek. İşsizlik oranı büyük olasılıkla yüzde 24-25’i bulacak. Genç işsizlik oranı yüzde 40'a ulaşabilir” dedi.

Ücretsiz izne çıkartılanları “istihdamda görünen işsizler” olarak tanımlayan Prof. Dr. Gürsel, “Bu kitle resmi işsizlik oranını bir miktar düşük gösterebilir ama kaç kişinin ücretsiz izne çıkartıldığı belli olunca hakiki işsizlik düzeyi de belli olacaktır” diye konuştu.

İşten çıkarma yasağının çok geç kaldığını belirten Prof. Dr. Gürsel şunları söyledi: “Son bir ayda pek çok işletmede işten çıkarmalar gerçekleşti bile. Bu işsizler arasında en iyi ihtimalle üçte biri işsizlik tazminatı koşullarını sağlayabilecek. Bu koşullar malum bir miktar gevşetildi. Ne kadar etkili olabilecek göreceğiz."

