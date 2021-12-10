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10 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,8’e yükseldi

10 Aralık 2021, Cuma 20:13
TÜİK’e göre dar tanımlı işsizlik ve genç işsizlik azaldı. Geniş tanımlı işsizlik ise 2021 yılı ekim ayında bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 22,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2021 işgücü istatistiklerini açıkladı. Resmî verilere göre; dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise TÜİK’e göre 0,8 puan azalarak yüzde 21,5’den yüzde 20,1’e düştü. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi azaldı. Yine aynı ayda işgücü bir önceki aya göre 104 bin kişi artarak 33 milyon 297 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 52,0 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 20,1, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 33,4 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI % 22,8 OLDU

Ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 33 bin kişi, hizmet sektöründe 211 bin kişi artarken sanayi sektöründe 58 bin kişi, inşaat sektöründe 4 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,0’ı tarım, yüzde 21,5’i sanayi, yüzde 6,1’i inşaat, yüzde 55,4’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı ekim ayında bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 22,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak gerçekleşti.

Ekonomi Servisi

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