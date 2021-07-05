Gerçekçi enflasyon oranında zam istiyoruz

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI MEHMET BALIK, “ENFLASYON ÇİFT HANELİ RAKAMLARA ÇIKARKEN, YOKSULLUK ARTMIŞ VE EMEKÇİLERİN YAŞAM KOŞULLARI KÖTÜLEŞMİŞTİR. KAMU EMEKÇİLERİNİN SADECE SATIN ALMA GÜCÜNÜN KORUNABİLMESİ İÇİN MAAŞLARINA EN AZ YÜZDE 30 ORANINDA ZAM YAPILMALIDIR” DEDİ.

AHMET TERZİ - ANKARA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, AKP iktidarı döneminde işsizlik arttığını, siyasî ve ekonomik istikrarsızlık da tavan yaptığını belirterek, “Enflasyon çift haneli rakamlara çıkarken, yoksulluk artmış ve emekçilerin yaşam koşulları kötüleşmiştir. Kamu emekçilerinin sadece satın alma gücünün korunabilmesi için maaşlarına en az yüzde 30 oranında zam yapılmalıdır” dedi.

TÜİK’in açıkladığı Haziran enflasyonu aylık yüzde 1.94; yıllık yüzde 17.53’e çıktığını hatırlatan Mehmet Balık, “TÜİK tarafından resmî olarak açıklanan enflasyon rakamı artmış olmasına rağmen emekçilerin tüketim sepeti daha da yüksektir. Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış, yılın ilk yarısından %15, son bir yılda ise % 32,9 oranında artış yaşanmıştır. AKP’nin kamu çalışanlarını açlığa ve yoksulluğa mahkûm ettiği sözde toplu sözleşme masası kara bir tabloydu öyle de oldu. Kamu emekçilerine, memur emeklisine atılan yüzdelik rakam kazığı ortadadır” dedi. Kamu emekçilerine yapılacak zammın % 3’lük kısmı toplu sözleşmeden kaynaklanırken % 5,45’lik kısmının ise enflasyon farkı olarak verileceğini hatırlatan Balık, “Sözleşme masası, kamu emekçilerine malî ve sosyal haklar açısından da şimdiye kadar kamu emekçileri hiçbir kazanım elde edememiştir. Kamu emekçileri refah artışından pay alamamakla kalmamış, enflasyona altında ezilmişlerdir” diye konuştu.

Elektrik ve doğal gaz zamlarI dahi değil

Elektrik ve doğal gaz zamları başta olmak üzere son zamlarda dâhil edilmesiyle birlikte enflasyon ve yoksulluk rekor düzeye çıktığını, fiyat artışları ve hayat pahalılığı yapılan zammı kamu emekçilerinin cebine girmeden fazlası ile geri aldığını da söyleyen Mehmet Balık, “Kamu emekçileri açlık, sefalet ve enflasyon altında ezilmektedir. Kamu emekçilerinin sadece satın alma gücünün korunabilmesi için maaşlarına en az yüzde 30 oranında zam yapılmalıdır. 1 Ağustos 2022-2023 yıllarını kapsayacak sözde 6. Dönem toplu sözleşme masasında geçmişe yönelik kayıplar giderilmelidir. Kamu emekçilerinin sabredecek, kemer sıkacak hali kalmamıştır.”



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YILLIK ENFLASYON % 17,53 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,94 arttı; yıllık enflasyon ise 17,53 oldu. TÜİK; Haziran ayını TÜFE rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE’de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış yüzde 2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,13 ile haberleşme, yüzde 7,05 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,86 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,29 ile ulaştırma, yüzde 25,69 ile ev eşyası ve yüzde 19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

İstanbul - anka

ÜRETİCİ enflasyonu % 42,89

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyonun öncü göstergelerinden olan yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,01 artarken, yıllık yüzde 42,89 seviyesine çıktı. TÜİK, Haziran ayı Yİ-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, Yİ-ÜFE Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,01 oranında arttı. Artış bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,04 olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 42,89 olarak gerçekleşti. Aralık ayında yıllık Yİ-ÜFE artışı yüzde 25,15 seviyesindeydi.

İstanbul - anka