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27 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Gram altın rekor kırdı

27 Ekim 2020, Salı 15:18
Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarında yaşanan artış ve dolar/TL kurundaki tarihi seviyelerin tetiklediği gram altın fiyatlarından da rekor geldi. Gram altın bugün 499 lira ile zirve yaptı.

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarında yaşanan artış ve dolar/TL kurundaki tarihi seviyelerin tetiklediği gram altın fiyatlarından da rekor geldi.

Gram altın bugün 499 lira ile zirve yaptı.seçimleri öncesinde son haftaya girilmesi ve koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar küresel piyasalarda belirsizlik unsurunu artırmaya devam ediyor. Belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli liman arayışında her zamanki gibi başrolde yine altın var. Son haftalarda bin 900 doların altında demirleyen spot altın fiyatları son 2 günde bin 900 doların üzerinde tutunmayı başardı.

Spot altın fiyatlarına ek olarak Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararıyla 8 liranın üzerine çıkan bugün de 8.15'i aşan dolar/TL'nin etkisiyle yurt içinde gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Gram altın 499 lira ile tarihi zirvesine çıkarken çeyrek altın 815 liradan Cumhuriyet altını ise 3 bin 248 liradan alıcı buluyor.

Etiketler: gram altın, rekor
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