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11 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Helal jelatin yatırımı

11 Ekim 2020, Pazar
4 MİLYAR DOLARLIK PAZARA ‘BİYOTEKNOLOJİK’ YATIRIM YAPAN UYGUNER DERİ VE JELYAP, HELÂL JELATİN VE KOLAJEN ÜRETİMİNE BAŞLIYOR.

Derİ sektöründeki 85 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden biri olan Uyguner Deri ile yaklaşık 15 yıldır jelatin ve kolajen alanında bilimsel çalışmaları ve yatırımları olan Jelyap, Türkiye’nin ilk ve tek helâl yaprak jelatin ve kolajen fabrikasını kurdu. Balıkesir Gönen’de yaklaşık 50 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek fabrika, 4 milyar dolarlık küresel jelatin ve kolajen pastasından daha fazla pay alabilmek için çalışacak. 

İTHALATIN ÖNÜNE GEÇMEYİ HEDEFLİYORUZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gelner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, “Yeni yatırımımızın temel amacı deriyi daha iyi değerlendirmek ve Türkiye’nin ithal ettiği bir gıda hammaddesini ülkemizde üretmek. Daha da ötesi, ülkemizin bu alanda ihracatçı ülke konumunda olması için ter dökeceğiz. Jelyap ile gerçek- leştirdiğimiz ortaklıkta Balıkesir Gönen’de 22 bin metrekare açık alan üzerine 10 bin metrekare kapalı alanda üretim yapacağız. Yaklaşık 50 mil- yon TL tutarında bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Küresel ve yerel ölçekte tüm üreticilerden farklı olarak kolajenin katma değerli türevlerine et ve süt ürünlerinden ziraî uygulamalara kadar proteinin biyoaktif ürünlerini üretmeyi hedefli-yoruz. Ülkemizde bu alanda ciddî ithalat yapı lıyor. Bu yatırımla bunun önüne geçmeyi hedef- liyoruz.” dedi.

ÜRETİMİN YÜZDE 90’I İHRACAT OLACAK

Gelner Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit ise, yaprak jelatin ve kolajen sektörünün küresel büyülüğünün 4 milyar dolar olduğuna vurgu yaptı: “Bu denli büyük bir pazarın ülkemizdeki hacmi ise 150 milyon dolar civarında. Bugüne kadar ithal edilen bir hammaddeyi ihraç etmeyi hedefliyoruz. Gıda konusu oldukça hassas. Sağlık unsuru ilk sırada geliyor. Türkiye’de bu alandaki yatırımlar üreticileri izlenebilir, hijyenik ve kaliteli ham madde konusunda avantajlı kılıyor.”

FABRİKAYA 50 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI

Gelner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner (solda) ve Gelner Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit (sağda) Balıkesir Gönen’de yaklaşık 50 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek fabrikanın 4 milyar dolarlık küresel jelatin ve kolajen pastasından daha fazla pay alabilmek için çalışacağını açıkladı. 

Recep Bozdağ - Yalova

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