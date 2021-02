Her 100 kişiden 75’i online alış veriş yapıyor

Türkiye’de 2020 yılında kişi başına yapılan e-ticaret miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 92 oranında artarak 304 ABD Doları oldu.

Adnan Solmaz - ANKARA

Büyük kısmı COVİD-19 pandemisiyle geçen 2020 yılına ait ilk dijital ticaret verileri, Londra merkezli sosyal medya ajansı We Are Social’dan geldi. We Are Social’ın, Hootsuite ile birlikte hazırladığı 2021 Dünya Dijital Raporu’na göre, Türkiye’de 2019 yılında kişi başına 158 Dolar (1120 TL) online alış veriş yapılırken, 2020’de bu rakam 304 Dolar’a (2150 TL) ulaştı. Son bir yıldaki yüzde 92’lik artışa rağmen Türkiye dijital alış verişte 703 Dolar (4960 TL) olan dünya ortalamasının yarısına bile ulaşamadı. Ülkeler sıralamasında da Türkiye 2019’a göre bir basamak gerileyerek 29. sırada yer aldı. Kişi başı online alışveriş miktarında ilk üç sırayı Güney Kore (2012 Dolar/14.185 TL), İsviçre (1863 Dolar/13.135 TL), İngiltere (1697 Dolar /11.965 TL) paylaştı. 18 ülkede kişi başı online alış veriş miktarı 1000 Doların üzerinde gerçekleşti. 2019 yılında ise 10 ülkede kişi başı online alış veriş 1000 doların üstündeydi.

HER 100 KİŞİDEN 75’İ ONLİNE ALIŞ VERİŞ YAPIYOR

Raporda, kişi başına düşen online alış veriş miktarının dünya ortalamasının çok gerisinde kaldığı ortaya çıksa da alış veriş yapan kişi sayısının arttığı belirlendi. E-ticaret yapan internet kullanıcıları oranında 2019’da 38’inci sırada yer alan Türkiye, 2020’de 15 basamak yükselerek 23’üncü sıraya çıktı. İnternet kullanan 16-64 yaş aralığındaki her 100 Türk’ten 75’i geçen yıl online alışveriş yaptı. 2019 yılında her 100 kişiden 63’ü dijital alışveriş yapıyordu. Raporda Türkiye’nin, 12 puanlık yükselişle yüzde 76,8 olan dünya ortalamasına oldukça yaklaştığının altı çizildi. E-ticaret yapan internet kullanıcıları, oransal olarak dünyada en fazla Endenozya’da bulunuyor. Her yüz kişiden 87’sinin online alış veriş yaptığı bu ülkeyi 86 kişiyle İngiltere, 84 kişiyle Tayland izliyor.