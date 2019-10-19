"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hilede, ağır cezalar şart

19 Ekim 2019, Cumartesi 21:49
CHP’li Ömer Fethi Gürer, “Taklit, tağşiş ve hileli gıda üreten firmalara daha ağır yaptırımlar uygulanmalı hatta satıştan men edilmeli” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçtiğimiz hafta açıklanan taklit, tağşiş ve hileli gıda üreten firmaların caydırıcı olmayan cezalar dolayısıyla tekrar tekrar hileli üretime devam ettiklerini ve bu durumun ne gibi tehlikeler doğuracağından bahsetti. 81 ilin tamamını kapsamayan listenin ise dikkat çektiğini belirten Gürer, “Hileli ve tağşiş ürün ürettikleri, pazarladıkları ve sattıkları belirtilen firmalar 81 ilde denetim yapmamış, yarısına dağılmış, diğer illerde denetimler yapılmıyor mu? Ya da hileli ürüne mi rastlanmıyor?” “Hileli üretim yapanlara daha ağır yaptırımlar uygulanmalı hatta satıştan men edilmeli” dedi.

Bakanlıkta kayıtlı 658 bin 972 gıda işletmesi ve 10 bin 846 et ve süt ürünleri gıda işletmesi bulunduğunu, ancak merdiven altı, kayıt dışı üretiminde olduğunu hatırlata Gürer,  Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan denetimlerde açığa çıkan durum aslında çok vahim. Hileli ve tağşiş ürün ürettikleri, pazarladıkları ve sattıkları belirtilen firmalar 81 ilde denetim yapılmamış mı, diğer illerde denetimler yapılmıyor mu? Ya da hileli ürüne mi rastlanmıyor? Denetimlerin daha kapsamlı ve açıklayıcı olması önemli. 2012 yılından beri aynı nedenle ceza verilen firma sayılarının da kamuoyuna yansıtılması ve hileli üretim yapanların satıştan men edilmesi gerekmektedir” dedi.

20 AY SONRA AÇIKLANDI!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli döneminde ilk kez taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili açıklama yapıldığını, düzenli olarak bu bağlamda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektekini söyleyen Gürer, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 5996 sayılı kanuna istinaden 2012-2018 yılları arasında 20 kez kamuoyuna duyuru yapılarak 769 firma ve 1605 parti ürünü kamuoyuna duyuran Bakanlık, en son Mart 2018 yılında yaptığı açıklamadan sonra 618 firma, 1211 parti üründe taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firma isimlerini kamuoyuna duyurdu” diye konuştu.

HABER: AHMET TERZİ

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gözler Soçi’de

    Cevap bekleyen sorular

    Hilede, ağır cezalar şart

    "Biz, PKK'yı 1980'li, 1990'lı ve 2000'li yıllardaki eylemlerinden tanıyoruz''

    Erdoğan'dan '120 saat' açıklaması

    "Kudüs Şairi" ebediyete uğurlandı

    Mutabakata YPG uymuyor

    Haydarpaşa ihalesine İBB’den itiraz

    Japonya, ABD liderliğindeki koalisyona katılmama kararı aldı

    'Bilge Kral' dualarla yadediliyor

    Erozyonla mücadeleye son mu?

    MSB: YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

    Türkiye’yi hassas bir süreç bekliyor

    Şili de karıştı: 'Acil durum' ilan edildi

    'Boeing 737 Max'a ilişkin çarpıcı iddialar sürüyor: 'Çok kötü uçtum, korkunçtu'

    Anlaşma uygulanabilecek mi?

    Milli Savunma Bakanlığı: Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları tamamen gerçek dışı

    NATO, Türkiye-ABD anlaşmasını değerlendirdi

    Galatasaray 5 maç sonra taraftarını sevindirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Örtülen gündemler
    Ahmet BATTAL

    Çöp kutusunu attık…
    Cevher İLHAN

    ABD ile “anlaşma”nın kodları…
    Halil ELİTOK

    Bediüzzaman, sadece din âlimi mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Elif Nur Vatansever

    Bu Adam Benim Babam
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Sanal dünyadaki tehlike
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, ebedî hayat hazinesini gösteriyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.