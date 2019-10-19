Hilede, ağır cezalar şart

CHP’li Ömer Fethi Gürer, “Taklit, tağşiş ve hileli gıda üreten firmalara daha ağır yaptırımlar uygulanmalı hatta satıştan men edilmeli” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçtiğimiz hafta açıklanan taklit, tağşiş ve hileli gıda üreten firmaların caydırıcı olmayan cezalar dolayısıyla tekrar tekrar hileli üretime devam ettiklerini ve bu durumun ne gibi tehlikeler doğuracağından bahsetti. 81 ilin tamamını kapsamayan listenin ise dikkat çektiğini belirten Gürer, “Hileli ve tağşiş ürün ürettikleri, pazarladıkları ve sattıkları belirtilen firmalar 81 ilde denetim yapmamış, yarısına dağılmış, diğer illerde denetimler yapılmıyor mu? Ya da hileli ürüne mi rastlanmıyor?” “Hileli üretim yapanlara daha ağır yaptırımlar uygulanmalı hatta satıştan men edilmeli” dedi.

Bakanlıkta kayıtlı 658 bin 972 gıda işletmesi ve 10 bin 846 et ve süt ürünleri gıda işletmesi bulunduğunu, ancak merdiven altı, kayıt dışı üretiminde olduğunu hatırlata Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan denetimlerde açığa çıkan durum aslında çok vahim. Hileli ve tağşiş ürün ürettikleri, pazarladıkları ve sattıkları belirtilen firmalar 81 ilde denetim yapılmamış mı, diğer illerde denetimler yapılmıyor mu? Ya da hileli ürüne mi rastlanmıyor? Denetimlerin daha kapsamlı ve açıklayıcı olması önemli. 2012 yılından beri aynı nedenle ceza verilen firma sayılarının da kamuoyuna yansıtılması ve hileli üretim yapanların satıştan men edilmesi gerekmektedir” dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli döneminde ilk kez taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili açıklama yapıldığını, düzenli olarak bu bağlamda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektekini söyleyen Gürer, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 5996 sayılı kanuna istinaden 2012-2018 yılları arasında 20 kez kamuoyuna duyuru yapılarak 769 firma ve 1605 parti ürünü kamuoyuna duyuran Bakanlık, en son Mart 2018 yılında yaptığı açıklamadan sonra 618 firma, 1211 parti üründe taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firma isimlerini kamuoyuna duyurdu” diye konuştu.

HABER: AHMET TERZİ