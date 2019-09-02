Hızlı bir toparlanma beklemek yanıltıcı

Cumhuriyet Gazetesi’nden Şehriban Kıraç ile yaptığı röportajda “Krizde henüz dip nokta görülmedi” diyen Berlin School of Economics and Law Ekonomi Bölümü’nden Doç. Dr. Ümit Akçay’a göre, Türkiye’de ekonomik kriz siyasi krizi, siyasi kriz de ekonomik krizi besliyor.

TÜİK, büyüme rakamlarını açıkladı

Akçay, tekil politika hatalarından çok bizzat takip edilen borca dayalı büyüme modelinin, bugünkü krizin oluşumunda önemli rol oynadığını, demokrasinin, yatırım gelsin diye değil, yurttaşlar için talep edilmesi gerektiğine dikkat çeken Ümit Akçay, henüz dibin görülmediğini söyledi.

Akçay, “Güncel krizi, öncekilerle karşılaştırarak, ani bir çöküş ve sonrasında hızlı bir toparlanma yaşanacağını beklemek yanıltıcı. Yaşadığımız basit bir resesyon değil bir yapısal kriz olduğu için, krizden çıkış için ekonominin büyümeye geçmesi yeterli olmayacaktır” dedi.

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Türkiye 9 aydır slumpflasyonu yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi 2019’un ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 daraldı. Çeyreklik bazda yüzde 1.2 büyüyen Türkiye ekonomisi teknik olarak resesyonda sayılmasa da ekonomist Mahfi Eğilmez, ülkede 9 aydır slumpflasyon yaşandığına dikkat çekti.

Büyüme/küçülme verilerinin açıklanmasının ardından kişisel Twitter hesabından yaptığı yorumda Eğilmez, “Son 1,5 yılın çeyrekler bazında büyüme ve enflasyon oranlarına göre çizilmiş aşağıdaki grafik bize Türkiye’nin 2018 yılının son çeyreğinden bu yana (9 aydır) slumpflasyonu yani yüksek enflasyon ve küçülmeyi bir arada yaşadığını gösteriyor” dedi.