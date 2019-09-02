"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Hızlı bir toparlanma beklemek yanıltıcı

02 Eylül 2019, Pazartesi 21:44
Cumhuriyet Gazetesi’nden Şehriban Kıraç ile yaptığı röportajda “Krizde henüz dip nokta görülmedi” diyen Berlin School of Economics and Law Ekonomi Bölümü’nden Doç. Dr. Ümit Akçay’a göre, Türkiye’de ekonomik kriz siyasi krizi, siyasi kriz de ekonomik krizi besliyor.

TÜİK, büyüme rakamlarını açıkladı

Akçay, tekil politika hatalarından çok bizzat takip edilen borca dayalı büyüme modelinin, bugünkü krizin oluşumunda önemli rol oynadığını, demokrasinin, yatırım gelsin diye değil, yurttaşlar için talep edilmesi gerektiğine dikkat çeken Ümit Akçay, henüz dibin görülmediğini söyledi.

Akçay, “Güncel krizi, öncekilerle karşılaştırarak, ani bir çöküş ve sonrasında hızlı bir toparlanma yaşanacağını beklemek yanıltıcı. Yaşadığımız basit bir resesyon değil bir yapısal kriz olduğu için, krizden çıkış için ekonominin büyümeye geçmesi yeterli olmayacaktır” dedi. 

***

Türkiye 9 aydır slumpflasyonu yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi 2019’un ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 daraldı. Çeyreklik bazda yüzde 1.2 büyüyen Türkiye ekonomisi teknik olarak resesyonda sayılmasa da ekonomist Mahfi Eğilmez, ülkede 9 aydır slumpflasyon yaşandığına dikkat çekti.

Büyüme/küçülme verilerinin açıklanmasının ardından kişisel Twitter hesabından yaptığı yorumda Eğilmez, “Son 1,5 yılın çeyrekler bazında büyüme ve enflasyon oranlarına göre çizilmiş aşağıdaki grafik bize Türkiye’nin 2018 yılının son çeyreğinden bu yana (9 aydır) slumpflasyonu yani yüksek enflasyon ve küçülmeyi bir arada yaşadığını gösteriyor” dedi.

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Antalya'daki yangın kısmen kontrol altında

    ABD'de gezi teknesinde yangın: 33 kişiden halen haber alınamıyor!

    AKP'den flaş ihraç kararları

    Sosyal medya bağımlılık yapar

    ABD: Afganistan'dan 5 bin askerimizi çekiyoruz

    Hızlı bir toparlanma beklemek yanıltıcı

    'Bunun adı dört dörtlük tiyatro'

    İngiltere'nin "10 Numara"sında acil toplantı

    Haram lokmanın girdiği her yer bozulur

    Bazen 1999, 2019’dan daha ileri bir tarihtir

    Hong Kong ayakta: "Gelecek olmadan okula gitmeye gerek yok"

    İran'dan Trump'a: Roket değil, rampa infilak etti

    UCM'nin kararına ilişkin 'Mavi Marmara Davası' avukatlarından açıklama

    Antalya'daki orman yangını ile ilgili son durum?

    İncirlik Hava Üssü'ndeki çok sayıda çalışan işten çıkarılacak

    AGİT: Türkiye'de gazetecilerin gözaltına alınması endişe verici

    25 bin Suriyeli Türkiye'ye geri döndü

    İmamoğlu, Erdoğan'a yanıt verdi: Demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz

    Ankara Barosu: Açılışı olması gereken yerde yaptık

    Ayder'deki salıncaklar söküldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Erdoğan'dan yargı reformu hakkında açıklama
    M. Latif SALİHOĞLU

    Uyuyan kişi de okunandan istifade eder
    Mehmet KARA

    “Zam”a zam diyememek!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Roller mi değişti?
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni yayın dönemi
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak rahmetiyle bize yakındır
    Faruk ÇAKIR

    Yemen ölsün mü?
    Şükrü BULUT

    Medrese’ye Tekye’ye dokunma!
    Orhan GÜLER

    “Gözümüzü ‘hükûmet kapısı’ndan çekmek zarurettir!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.