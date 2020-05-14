İcralık çiftçi sayısı açıklanamadı

Tarım Bakanlığı takipteki çiftçi sayısındaki artışa dikkat çekmek için verilen soru önergesine cevap vermedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredileri ödeyemedikleri için icra takibi başlatılan çiftçi sayısını sordu. Gürer’in sorusuna yanıt veren Bakan Bekir Pakdemirli, bütün icra ve iflâs takiplerinin korona virüs salgını sebebiyle ertelendiğini belirtti Pakdemirli, icra takibinde olan çiftçi sayısına ilişkin verileri paylaşmadı. Ankara - Ahmet Terzi

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