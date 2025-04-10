İhraç edilen 4,2 bin ton ürün iade edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin 186’dan fazla ülkeye 2.000’den fazla çeşit gıda ürünü ihraç ettiğini, ihraç edilen ürünlere kıyasla geri dönen ürün miktarının çok düşük olduğunu ifade derken, 2024 yılında Türkiye’den ihraç edilen 4,2 milyon ton taze meyve-sebzenin sadece 4,8 bin tonunun geri döndüğünü bildirdi.

Türkiye’de insan sağlığına zararlı kimyasal kalıntılar sebebiyle yurtiçi ve yurtdışı pazarlama engeliyle karşılaşan ürünlerin miktarı ve bu durumun ekonomik zararını da gündeme getiren Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, cevap veren Bakan Yumaklı, Türkiye’nin 186’dan fazla ülkeye 2.000’den fazla çeşit gıda ürünü ihraç ettiğini, ihraç edilen ürünlere kıyasla geri dönen ürün miktarının çok düşük olduğunu ifade etti. Örneğin, 2024 yılında Türkiye’den ihraç edilen 4,2 milyon ton taze meyve-sebzenin sadece 4,8 bin tonunun geri döndüğünü belirtti. Mehmet Kara - Ankara

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