İhracat azaldı, ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en çok ithalat yapılan ülke ise Rusya Federasyonu oldu. Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 5 milyar 973 milyon dolardan, 7 milyar 459 milyon dolara yükseldi. Ankara - Anka

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