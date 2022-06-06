İkinci el ayakkabıyı da alamıyorlar

EDİRNELİ AYAKKABICI: “VATANDAŞ İKİNCİ EL AYAKKABIYI BİLE ALAMIYOR.”

Edirne’nin Havsa ilçesinde ikinci el ayakkabı satan esnaf, “Vatandaş, ikinci el ayakkabı bile alamıyor” dedi. Milletvekili Mahmut Tanal, “Ekonomik çöküşün göstergesi” dedi. CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal ve Okan Gaytancıoğlu, Edirne’de çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Havsa ilçesindeki bir çarşıda tezgâh açarak ikinci el ayakkabı satan bir esnaf, alıcı bulamadığını söyledi. Tanal, “Zam gelecek, zam gelecek” diye türkü söylerken satışları sordu. Esnaf, satışların düştüğünü belirtti. Tezgâhta satışta olan bir ayakkabıyı eline alan Gaytancıoğlu, “Piyasada bu ayakkabı şu anda 400 TL’ye yakındır” diyerek, esnafa kaç liraya sattığını sordu. Esnafın “80 TL” cevabı üzerine Gaytancıoğlu, “Bunu bile alamıyor vatandaş” diye konuştu. Edirne - anka

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