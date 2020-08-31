İktidar sadece halkı yoksullaştırdı

Artan vergilere yönelik DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada “ İktidarın düşünmeden ve günübirlik aldığı kararlar yaşadığımız kötü yönetimin göstergesidir. Liyakatin ortadan kalktığı bu yönetimin verimsiz ve müsrif harcamalarının bedeli vergi yükü olarak halkımızın omuzlarına yüklenmektedir” denildi.

2017’den beri artan vergilere bahane olarak sunulan yerli üretim teşvikinin sonuç vermediği düşen otomotiv üretim verileri ile ortada olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Artan vergiler, zayıf Türk Lirası ve düşen üretim, 2. el otomotiv fiyatlarını da yükseltmiş ve araç sahibi olmayı imkânsız hale getirmiştir. Kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi ile talebi artırmak, diğer taraftan da arttırılan araç vergileri ile talebi düşürmeye çalışmak iktidarın tutarsız ve günübirlik kararlar aldığının ispatıdır. Ülkemiz kötü yönetilmektedir. Çözüm, kamu yönetiminde liyakat ve şeffaflık, verimsiz ve müsrif harcamaları durdurmak olmalıyken iktidar sadece halkı yoksullaştırmaktadır” ifadeleri de kuallnıldı. İstanbul - Yeni Asya

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