İnternet fiyatları el yakıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yaptığı yazılı basın açıklamasında Türkiye’de uygulanan internet fiyat ve politikalarını değerlendirdi.

Enflasyon Araştırma Grubu’nun çalışmasına göre aylık enflasyonda en fazla yükseliş görülen grubun % 17,82 ile “Telefon ve Internet Ücretleri” olduğunu belirten Adıgüzel, “Her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, internet fiyatları el yakıyor. Olmazsa olmazımız internet artık bir lüks değil, temel bir ihtiyaç. Ancak iktidar bunu kabul etmemekte ısrarcı. Öyle ki tüm dünya vatandaşlarına ucuz ve kaliteli internet hizmeti götürme gayretindeyken, AKP iktidarı art arda yapılan zamlarla, hayat pahalılığıyla iki yakasını bir araya getiremeyen vatandaştan nasıl daha çok vergi toplarız derdinde. Pandemi döneminde iletişim vergisinin oranını % 7,5’tan % 10’a çıkaran başka ülke var mıdır?” dedi.

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