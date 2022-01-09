İş günleri azaldı, üretkenlik arttı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir teknoloji şirketi haftada 4 iş gününe geçti ve üretkenliğin patladığını bildirdi.

San Francisco merkezli Bolt, geçen sonbaharda programın pilot uygulamasını yürüttü ve şirketin CEO’su sonuçların ezici bir çoğunlukla olumlu olduğunu söyledi. CEO Ryan Breslow, CNBC’ye şöyle konuştu: Bir şirketi başka bir şekilde yönetmeyi hayal edemezdim. Haftada iki saat veya 200 saat çalışmanız umurumuzda değil, tutkuluysanız devam edin. Sadece kuruma sonuçlar sunmanızı önemsiyoruz. Haftada 4 gün çalışmak mümkün mü: Dünyanın en büyük denemesi “son derece başarılı” oldu. Breslow, e-ticaret geliştiricisi şirkette verimliliğin arttığını, işleyişin düzene girdiğini ve çalışanların mutlu olduğunu söyledi. Üç aylık pilot uygulamanın sonunda yapılan bir anket, Bolt çalışanlarının yüzde 94’ünün ve yöneticilerinin yüzde 91’inin programın devam etmesini istediğini ortaya koydu. Breslow çalışanların yüzde 84’ünün Cuma günleri çalışmayarak iş-hayat dengelerinde bir iyileşme olduğunu ve işteki zamanlarını daha iyi kullandığını bildirdiğini söyledi.

Haber Merkezi