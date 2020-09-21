"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İstanbul'da sıfır konut fiyatları arttı

21 Eylül 2020, Pazartesi 16:11
Toplam konut satışlarının yüzde 17'sinin gerçekleştiği İstanbul’da, ilk sekiz ayda 176 bin konut satışı gerçekleşti. Temmuz 2020'de sıfır konut fiyatları yüzde 30, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 21 arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği Eylül 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı.

NTV'nin aktardığına göre ağustos ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Toplam konut satışlarının yüzde 17’sinin gerçekleştiği İstanbul’da ağustos sonu itibariyle gerçekleşen ortalama konut satışları bir önceki yıl ortalamasına göre yüzde 11 artarak 22 bin oldu. Türkiye genelinde ise aynı dönemde konut satışları yüzde 14 arttı. İlk sekiz ayda, toplam 176 bin konut satıldı.

Konut satışlarının yüzde 71’i ikinci el konutta gerçekleşti. Sıfır konut satışları yıllık yüzde 16 azalırken, ikinci el konut satışları yüzde 28 arttı. Ağustos ayı satışları, bir önceki yıl ortalamasına göre sıfır konutlarda yüzde 5, ikinci el konutlarda ise yüzde 83 arttı.

2019 yılı aylık ortalama ipotekli konut satışı 4 bin 652 adet iken, 2020 Ağustos’ta yüzde 123 artarak 10 bin 362’ye yükseldi. İpotekli konutların satışlar içindeki payı, yüzde 47'e yükseldi.

Konut satışlarının yüzde 61’i Avrupa Yakası'nda oldu. En yüksek satış, 23 bin 79 adet konut ile Esenyurt’ta gerçekleşti. Satışlar, Şişli, Sarıyer, Zeytinburnu, Başakşehir, Beşiktaş, Kadıköy, Esenler ve Bakırköy’de 2019 ortalamasının altında kaldı. Satışların yüzde 39’unun gerçekleştiği Anadolu Yakası’nda ise sekiz ayda en yüksek satış, 9 bin 459 konut ile Pendik’te kaydedildi.

Yabancılara yapılan satışın yüzde 46’sının gerçekleştiği İstanbul’da, ilk sekiz ayda, 9 bin 596 adet konut satıldı. Satışlar hem İstanbul hem de Türkiye genelinde yıllık yüzde 31 azaldı.

2020 Temmuz'da, konut fiyat endeksi yıllık bazda; sıfır konutta yüzde 30, ikinci elde yüzde 21 arttı. Türkiye genelinde ise sıfır konutlarda yüzde 28, ikinci el konutlarda yüzde 25 artış gerçekleşti.

Konut Piyasası Eylül 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yararlanıldı.

Etiketler: İstanbul, sıfır konut, fiyat
Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Niğde'de depremin ardından 143 evde hasar tespit edildi

    Okullarda güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

    İngiltere'de günlük vaka sayısı 50 bine ulaşabilir

    Halk Ekmek'e yüzde 33 zam yapıldı

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    'ABD Filistin’i siyasi, mali ve ekonomik olarak kuşatıyor'

    Yunanistan'dan 'Türkiye ile müzakere' açıklaması

    Meclis 1 Ekim'de açılıyor

    AB'den Türk şirketine yaptırım

    İran Petrol Bakanı ABD'ye tepki gösterdi

    Rusya'daki vaka sayısı 1 milyon 109 bine yükseldi

    Filistin, Katar ve Cezayir'i takdir etti

    Tartışmalar ve endişelerin gölgesinde yüz yüze eğitim başladı

    Obruk köyünde vatandaşlar dışarıda sabahladı

    Küresel salgında kaç kişi iyileşti?

    Eğitimde endişeli açılış

    Yayın sektörü zorda

    Doktorlar: Yorulduk

    İstanbul depremi yaklaşıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Kolları kelepçeli, ayakları zincirli dinî cemaatlerimiz...
    Genel

    İstanbul depremi yaklaşıyor
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Şu korkunç tabloya bakın
    Süleyman KÖSMENE

    Hem Berzahta, hem Cennette görüşülecektir
    Yeni Asya'dan Size

    Korona günlerinde Yeni Asya
    Genel

    2021 sonuna kadar artar
    Risale-i Nur'dan

    O’nu tanımayan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder?
    Genel

    LPG’li araçlar da bariyeri aştı
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman Şekerci Hanı’nda…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.