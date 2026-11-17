Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Şanlıurfa’daki temasları kapsamında ziyaret ettiği Göbeklitepe’de fon vurgununun boyutlarına dikkat çekti.

Ankara - Mehmet Kara Göbeklitepe’nin 12 bin yıllık geçmişi üzerinden hesaplama yapan Arıkan, “12 bin yıl önce burada doğan bir insan her gün 2 milyon lira para harcamış olsa bugünkü fon vurgununun borsaya ve ekonomiye verdiği toplam tahribata ulaşamıyor” dedi. Arıkan, “Son yüzyılın değil, insanlık tarihinin en büyük yolsuzluğuyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. Şanlıurfa’da 1930’lu yıllarda elektrik sağlamak amacıyla kurulan Şimbillo şirketinin 16 yılda yalnızca 165 aboneye ulaşabildiğini hatırlatan Arıkan, bunun sebebinin liyakatsiz yönetim olduğunu söyledi. Türkiye’nin de aynı anlayışla yönetildiğini savunan Arıkan, “Liyakat sahibi insanlar görev başına getirilmezken, tek kriteri sadakat olan insanlar önemli makamlara taşınıyor” dedi. Arıkan, yaşanan yolsuzlukların temelinde bu yönetim anlayışının bulunduğunu belirtti.

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