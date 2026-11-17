GENAR, fon krizinin etkilerini topluma sordu: Yüzde 81 fon krizinde hükümetin ihmali olduğunu düşünüyor.

AKP’nin masasındaki Ekim ayı raporuna göre, fon krizinden sonra toplumun yüzde 81.8’i Hükümetin ihmali olduğunu düşünüyor. Merkezin yönetimindeki aksaklığın görünür hale geldiği bir olay olarak görülürken, müsteşarlık sisteminin geri getirilmesi, kritik görevlerde çoklu denetim mekanizmaları ve şikayetlerin sonuca bağlanması somut adımlar olarak öneriliyor.

Kararsızların sayısı artıyor

Rapora yansıyan verilere göre toplumun yaklaşık yüzde 60’ı fon krizinden haberdar, katılımcıların yüzde 47.6’sı krizin oy verme davranışına yansıdığını belirtiyor. 17 Eylül’den sonra AKP’nin oylarında yüzde 3 düşüş olduğu belirtilen raporda, kararsızlarda ise artışın tespit edildiği aktarılıyor. Ekonomim’in haberine göre, raporda en çarpıcı sonuç ise toplumun yüzde 81.8’i Hükümetin krizde ihmali olduğunu düşünürken, yüzde 68.2’si sorumluların hesap vereceğine inanmıyor.

“Ekonomi giderek kötüleşiyor”

Raporda, toplumun ekonomiye bakışı da ölçüldü. Bu çerçevede; hane halklarının yüzde 61.7’si son bir yılda ekonomik durumun kötüleştiğini, yüzde 12’si iyileştiğini söylüyor. Bu algının, TÜİK’in Ekim 2026 tüketici güven endeksindeki düşüşle ve hane halkı enflasyon beklentisinin (yüzde 43.75) piyasa beklentisinin( yüzde 23.89) çok üzerinde kalmasıyla uyumlu olduğu vurgulanan raporda, bireylerin ekonomik algısı ait oldukları siyasî cenaha göre ayrıştığına dikkat çekildi. Kötüleşme beyanı AKP seçmeninde yüzde 38.6. Oy tercihini etkileyen başlıklarda alım gücünün artması (yüzde 67.7) ile vergilerin azalması (yüzde 66.1) ilk iki sırada yer alırken faizlerin düşmesi (yüzde 61) ile enflasyonun düşmesinin (yüzde 59) daha geride kaldığı belirtildi.

Haber Merkezi