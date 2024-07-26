İstanbul’da toplu taşımaya zam

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, toplu ulaşıma zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı.

Yapılan zam sonrası tam bilet ücreti 20 liraya, öğrenci bileti 9,76 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 282 liraya yükseldi. Metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti 27,13 liraya, Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 44,27 liraya çıkarıldı. Taksilerde taksimetre açılış ücreti 30 liraya, mesafe ücreti kilometre başına 20 liraya, zaman tarifesi ücreti saatlik 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 100 liraya çıktı. Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 18 liraya, okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi. Haber Merkezi

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