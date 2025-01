İthalat hayvancılığı bitirdi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılık yapanların azaldığına dikkat çekerek “Son iki yılda 1 milyon 200 bin baş hayvan ithal edildi. İthalatın hayvancılıkta çözüm olmadığı artık görülmelidir” dedi.

Hayvancılıkta yaşanan sorunlara dikkat çeken Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2010 yılında başlayan ithal hayvan ve et uygulamaları her değişen Bakan tarafından üç yılda bitecek denildi, ancak bitmedi. Son iki yılda 1 milyon 200 bin baş hayvan ithal edildi. 2025 yılında da ithalatın sürmesi için Cumhurbaşkanı talimat verdi. İthalatın hayvancılıkta çözüm olmadığı artık görülmelidir” dedi. Ülkemizde et ve süt ürünlerinin artık erişilemez hâle geldiğini dile getiren Gürer, “Vatandaş kasaba gitti mi et alamıyor. Emekliler, asgarî ücretliler ve dar gelirliler et, süt, et ve sütten mamul ürünlere erişmekte zorlanıyor. Ekonomik krizin en çok etkilediği kesim sabit ve dar gelirliler oldu. Bunun yanı sıra hayvancılık yapanlar da bu işten dertli” diye konuştu.

Hayvancılık yapanlar azalıyor

Küçük Hayvan yetiştiricisi Çağlar Bayazıt, “Çocukluğumdan beri küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Ancak artık yem maliyetlerinin önüne geçemiyoruz. 8 kardeşiz, hepimiz burada çalışıyoruz ve geçimimizi tamamen küçükbaş hayvancılıktan sağlıyoruz. Geçen yıla göre bu yıl yem fiyatlarında yüzde 100 artış var. Aşısı, veteriner gideri derken hayvanımıza kendimiz bakıyoruz. Çoban tutsak bu işin altından kalkamayız. Bölgede koyunculuk yapanların sayısı her geçen gün azalıyor. Maliyetler yüksek olduğu için kimse bu işi sürdüremiyor. İcraya düşüp evi satılan da oldu, hayvanı ya da aracı satılan da… Artık bu işten tamamen vazgeçenler çok” diye dert yandı.

Mehmet Kara - ANKARA