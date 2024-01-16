Kazanmadığımız paranın vergisini ödüyoruz

İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli “Şirketlerimiz, kazanmadıkları paraların vergisini ödemek zorunda kalıyor” dedi.

İzmir Serbest Bölgesi Sürekli Eğitim Merkezi (İZSEM) tarafından düzenlenen “2024 yılında Türkiye Ekonomisi Konferansı”, Bölgede üretimlerini sürdüren firmalarda görev yapan üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansın açılışında konuşan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, siyaset değişkeninin ekonomik parametreler üzerindeki etkisini koruyacağı bir yılın başında olduklarını hatırlatarak, bu durumun yılın ikinci yarısından sonra değişmesini dilediklerini belirtti. Türk ekonomisinin can yakıcı sorunlarının başında yüksek enflasyon geldiğini kaydeden Sevimli, geçen yıl yüzde 64,77 oranında gerçekleşen enflasyonun, son 22 yılın en yüksek yıllık enflasyonu olduğunu anımsattı. Bu durumun fiyatlama davranışlarına zarar verdiğini ve şirketlerde ciddi oranda işletme sermayesi kaybına sebep olduğunu vurgulayan Sevimli, “Şirketlerimiz, kazanmadıkları paraların vergisini ödemek zorunda kalıyor” dedi.

Büyüme hedefi tutmayacak

Konferansta söz alan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, Türk özel sektörü ve kamunun vadesi bir yıldan az olan dış borç stoğunun 220 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, önemli tespit ve uyarılarda bulundu. 30 TL seviyesini aşan dolar kurunun, uzun süredir baskılandığına işaret eden Prof. Uysal, “Döviz kurlarının seçimlere kadar kontrol altına alınması olasıdır. Ancak çok ciddi bir döviz arz/talep dengesizliği olduğu da açıktır. 80-100 milyar dolar dış kaynak girişi olmadıkça kurları daha uzun süreli kontrol etmek imkânsızdır. Yerel seçim nedeniyle kısmi molalar olsa da ekonomi 2-3 yıllık bir yavaşlama ve durgunluk sürecine girebilecektir. Borsa oldukça tehlikeli gelişmelere gebedir. Orta Vadeli Program’daki (OVP) kur hedefleri, kur artış beklentisini güçlendirecektir. Bu durumda OVP’nin ya enflasyon hedefi ya da büyüme hedefi tutmayacaktır” şeklinde konuştu.

İSTANBUL - ASLAN ÖZDEMİR