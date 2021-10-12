Kira artışları Meclis gündeminde

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a son zamanlarda kiralarda büyük artışı hatırlatarak, “Ücretli çalışan insanların maaşlarına gelen zamla kira fiyatlarına gelen zam arasındaki makasın artması nedeniyle kiralara gelen yüksek zamların önüne geçilmesi hususunda Bakanlık olarak bir çalışmanız söz konusu mudur?” diye sordu.

Kira artış talebiyle tahliye edilmek istenen kiracılar eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, ücretli çalışan vatandaşlarımızın maaşlarına gelen zam ile kira fiyatlarına gelen zam arasındaki makasın da artması nedeniyle uygun bir konut bulamayan vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin barınma sorununun giderek arttığını söyleyen Tokdemir, Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde Kurum’a şu soruları da yöneltti: “Bakanlık olarak kiralardaki artışların önlenmesi hususunda bir çalışmanız var mıdır? Kira artış talebiyle oturduğu evden tahliye edilmek istenen kiracıların mağduriyetlerini gidermek hususunda Bakanlık olarak bir çalışma söz konusu mudur?” Ankara - Recep Gören

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