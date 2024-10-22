'Kira ödeyemez duruma geldik'

Emekliler: “Yoksulluğumuz günden güne artıyor, geçinemiyoruz. Aylıklar kiraya yetmiyor, barınamıyoruz.”

2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi ve Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi, emeklilerin barınma sorununa ve geçim sıkıntısına dikkati çekmek için ortak eylem düzenledi.

Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesindeki sendika binası önünde bir araya gelen emekliler, “Mutfakta yangın var, geçinemiyoruz”, “Geçinemiyoruz, ek zam istiyoruz” yazılı pankartlar açtı. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Merkez Yöneticisi Fatih Kaplan, “Emekçi halk olarak kendi azim ve kararımızla kaderimizi elimize almak ve toptan bir yenilenme ve yapılanmayı kurmak zorundayız” dedi.2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt: “2024 emekliler yılında yoksulluğumuz günden güne artıyor, geçinemiyoruz. Aylıklar kiraya yetmiyor, barınamıyoruz. Bugün bizler sağlıklı beslenemiyoruz. Geçim koşullarımız hergün daha da zorlaşıyor. Eelktrik ve doğal gaz faturaları ateş pahası. İktidarınızda ne oldu da, daha önce herkes bütçesine uygun evlerde oturabilirken, şimdi hane sahibi olmak bir yana kiracılık bile lüks oldu?” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi