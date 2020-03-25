Kısa Çalışma Ödeneği şartlarına ilişkin yeni gelişme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa değişikliği ile Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirildiğini anımsatan Selçuk, bu ödenekten, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanların yararlanabildiğini hatırlattı.

Selçuk, şöyle devam etti:

"Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırdık. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürdük. İşverenlerimiz için mevcut istihdamı koruma şartı da getirdik.Yeni koronavirüsün ekonomimiz ve istihdam piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için etkin bir şekilde kullanılacağına inandığımız bu imkanı hemen uygulamaya koyarak, işletmelerin ve çalışanların bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz."

Asgari ücret desteği

Açıklamada, Selçuk'un sosyal medya hesabından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verileceğini aktardığı da belirtildi.

Selçuk, konuya ilişkin, "Asgari ücret görüşmelerinde, asgari ücret desteğimizi 75 lira olarak açıklamıştık. Asgari ücret desteği, hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek." bilgisini paylaştı.

Telafi çalışması süresi 2 aydan 4 aya uzatıldı

Telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılmasını da değerlendiren Selçuk, "Bu zaman zarfında işçimiz dış etkenler sebebiyle çalışmasını devam ettirememiş ise daha sonraki 4 ay boyunca bunu telafi edebilecek. Böylelikle ne ücret kaybı yaşanacak ne de iş gücü kaybı olacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, yeni yapılan düzenleme ile telafi çalışması süresi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile iki katına çıkartılabilecek.

Emeklilere bayram ikramiyesi nisanda

En düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseldiğini bildiren Bakan Selçuk, bu yıl mayısta Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek ikramiyenin, nisanda ödeneceğini belirtti.