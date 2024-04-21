"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Konaklama fiyatında abartıya gidilmemeli

21 Nisan 2024, Pazar 00:07
Döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyona bağlı olarak son dönemde otel fiyatlarının artmasının yerli turistin yabancı ülkelere gitmesine neden olduğu belirtildi.

ASLAN ÖZDEMİR - İSTANBUL

Dokuz günlük bayram tatilinde otel fiyatları cep yakınca yerli turistin yurtdışına yöneldiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2024’te turizm sektöründen önemli katkılar beklerken potansiyel olarak turizm gelirimiz de artıyor. Ancak yerli turistin yurtdışına çıkarak döviz bırakmasının önüne geçilmeli. Bayram tatilinde 6,8 milyon kişi hava yolu ile seyahat etti. Döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyona bağlı olarak son dönemde otel fiyatları yükseldi. Yerli turistin bu ücretlerle yurt içinde seyahat edebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bir taraftan döviz girdimiz artsın, turist kazanalım derken diğer taraftan da yerli turisti kaybetmeyelim. Bildiğiniz gibi birçok ülke ile 3-5 günlük tatillerde vize sorunu kalktı. Bu bir taraftan sevindirici ancak diğer taraftan da ülkemizden dövizin çıkması ve turizm gelirimizin azalması anlamına geliyor. Turizm Bakanlığımız tarafından iç turizmde yerli turiste teşvik mekanizmaları ile promosyonların tanınması ve bu sıkıntının giderilmesi lazım. İnsanların yaşadığı ülkede tatil yapmasının şartları kolaylaştırılmalı” dedi.

2023’TE 56.7 MİLYON TURİST TÜRKİYE’YE GELDİ

Ülkemizin dövize ihtiyacı olduğu dönemde yerli turistin yurt dışına kaçmaması için formül bulunması gerektiğini Palandöken, “Coğrafi konumu, doğal turizm kaynakları, köklü tarihsel geçmişi ve geniş mutfağı ile ülkemiz adeta bir turizm cenneti. Turizm açısından son yılların rekoru olarak nitelendirilen 2023’te 56.7 milyon turist Türkiye’yi tercih etti. Turizm geliri ise 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Turizmdeki başarımız ülke ekonomisi açısından sevindirici ancak Türkiye turizm açısından çok daha yüksek bir potansiyele sahip. Dört mevsimi bir arada yaşayan ve eşsiz coğrafi özelliğe sahip ülkemizin turizmdeki payını artırmalıyız. Bununla birlikte yerli turistimiz de yabancı ülkelere kaptırılmamalıyız. 2023’te ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 57.7 milyon oldu. Çünkü yüksek döviz kuruna rağmen vatandaşın yurtdışı tatili yurtiçinde her şey dahil konseptli bir tatilden daha uyguna gelmeye başladı. Buna bir de çeşitli kampanyalar ve kapıda vize vb. gibi uygulamalar eklenince yerli turistin parası yurtdışına kaçıyor” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Katliam ayrı ticaret ayrıymış

    25 yılın en kötü insani krizlerinden

    Columbia Üniversitesinde gerginlik sürüyor

    Konaklama fiyatında abartıya gidilmemeli

    Gazze’de 197 gündür devam eden katliamın bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor!

    Çocukları kasten aç bırakan İsrail'e neden 10 milyar dolar verelim?

    Batı, dikkatleri Gazze’den İran’a çekmek istiyor

    Kartla harcama durdurulamıyor

    AYM’lerin temel görevi hak ve özgürlükleri korumak

    Okulu bırakıp, çalışmaya başlayan çocuk oranı yükseldi

    Müslümanların okulu kapatılmayacak

    Dondurma firmasına İsrail tepkisi

    İliç’teki maden sahasından çıkarılan Adnan Keklik defnedildi

    Otoriterliği birlik olarak yendik

    Gazze'de 14 binden fazla çocuk öldürüldü

    30 ev ve 114 kişi tahliye edildi

    Türkiye’nin üyeliği iki tarafın da menfaatine

    Mevlüt Polat Ağabeyi rahmetle yâd ettik

    Et ve Süt Kurumu ete dev zam yaptı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barış, af ve eşitlik
    Mehmet Çetinkaya

    Türkistan bizim neyimiz olur?
    Genel

    Katliam ayrı ticaret ayrıymış
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay krizi AKMHP’nin eseri
    Mehmet KARA

    Yedi yıl sonra CHS
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışı savunun bakalım
    Adnan NACİR

    M’Ako Ağa
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Columbia Üniversitesinde gerginlik sürüyor
    Genel

    25 yılın en kötü insani krizlerinden

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.