Köprü ve otoyollara ‘dolar’ zammı

Yap İşlet Devret (YİD) modeli ile yaptırılanlar da dahil olmak üzere bütün köprü ve otoyol geçişlerine 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yüzde 25 zam geldi.

Zam oranları dolar kuru farkı üzerinden hesaplandı. 1 Ocak 2020’de dolar 5,95 lira idi 1 Ocak 2021’de ise 7,43 liraya çıktı. Yüzde 25 zamla birlikte Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 118 TL’den 147 TL’ye; İstanbul-İzmir Otoyolu geçiş ücreti 292 TL’den 367 TL’ye çıkarıldı. Devlet yollarına da özel gibi kur farkına uyup döviz ayarı yapılması dikkat çekti.

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