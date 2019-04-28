Küçükbaş hayvancılık için Antalya'da toplanılacak

"Tarımda Milli Birlik Projesi" kapsamında düzenlenecek Hayvancılık Şurası'nda küçükbaş hayvan sayısının 4 yıl içinde 47 milyondan 100 milyona çıkarılması için atılması gereken adımlar ele alınacak.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğince (TÜDKİYEB) gerçekleştirilen organizasyon yarın başlayacak. Organizasyona 80 ilden birlik başkanları ve yaklaşık 350 temsilci katılacak. Etkinlikte Yeni Ekonomi Programı hedefleri arasında da yer alan küçükbaş hayvan sayısının 4 yıl içinde 47 milyondan 100 milyona çıkarılması için atılması gereken adımlar ele alınacak, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü Büyütme ve Yenileme Destek Modeli'nin tanıtımı yapılacak ve sektörün sorunları tartışılacak. Bu kapsamda düzenlenecek toplantılara Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin de katılması planlanıyor. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvancılığın bu ülkenin milli meselesi olduğunu vurgulayarak, "Hayvancılık Şurası'nda Ulusal Islah Programı kapsamında yürütülen çalışmaları ele alacak ve Türkiye'de hayvancılığın karşılaştığı sorunlara çözüm arayacağız.'' AA

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