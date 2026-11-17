Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi yayımlayan şirkete kayyım atanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Tedbirlerin ölçülülük ve basın özgürlüğü ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten TGC, gazetecilerin görevlerinin başına dönmesini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi bünyesinde barındıran Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF'nin kayyım olarak atanmasının ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) de bir açıklama geldi. Kayyım uygulamalarının medyayı vesayet altına alma aracına dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan TGC, yayın akışının yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

"Soruşturmada somut bir haber isnadı yer almıyor"

TGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/99017 sayılı soruşturması kapsamında Estetik Yayıncılık A.Ş, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş, SZC TV ve Sözcü Gazetesi adresleri ile 4 yönetici hakkında eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği hatırlatıldı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirkete kayyım atandığı ve kanalın bant yayına geçtiği belirtilen açıklamada, savcılık duyurusunda belirli bir haber veya yayın içeriğine ilişkin somut bir suçlamanın yer almadığına dikkat çekildi.

"Ülke tek sesli medya düzenine yaklaşıyor"

Son iki yılda 11 televizyon kanalına kayyım atandığını belirten TGC, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Önce Tele 1'e kayyım atanmış, T24'e erişim engellenmiş, 14 Ekim’de Halk TV’nin yayını durdurulmuş, bugün de Sözcü TV ile sozcu.com.tr’yi yayımlayan şirkete kayyım atanmıştır. Her siyasi görüşten yurttaşın doğru haberi öğreneceği kapılar birer birer kapatılmaktadır. Yayın kuruluşlarının kayyım uygulamalarıyla vesayet altına alınması, toplumun haber alma hakkını zedelemekte ve ülkemizi tek sesli bir medya düzenine yaklaştırmaktadır."

Anayasa ve masumiyet karinesi vurgusu



Hiç kimsenin yargı denetimi dışında olmadığı ancak Anayasa'nın 38. maddesindeki "suçun şahsiliği" ve "masumiyet karinesi" ilkelerinin hukuk devletinin vazgeçilmezi olduğu ifade edilen açıklamada, kesinleşmiş bir hüküm olmadan aktif haber mecralarına el konulmasının editoryal bağımsızlığa zarar verdiği kaydedildi. Anayasa’nın 28. ve 30. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine atıfta bulunularak, yayın organlarını karartan tedbirlerin hukuk devleti ve ölçülülük ilkeleriyle bağdaşmayacağı vurgulandı.

TGC’nin talepleri

Açıklamanın sonunda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin talepleri şu şekilde sıralandı: