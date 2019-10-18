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18 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Kur artışı, ilâç sektörünü vurdu

18 Ekim 2019, Cuma 20:00
Ekonomide yaşanan yüksek kur artışı dolayısıyla ilaç depolarında grip aşısı sıkıntısının başladığı öğrenildi.

Ekonomide yaşanan yüksek kur artışı dolayısıyla ilâç depolarında grip aşısı sıkıntısının başladığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’ndan Nurten Saydan, “Eczanelerimize gelen aşı sayısı 3-5 tane” dedi. Yüksek kur artışı dolayısıyla ilâç depolarında grip aşısı sıkıntısı başladı. İlâçta belirlenen sabit kur oranının 3.40’ta sabitlenmesi ve reel euro kurunun 6.54’e yükselmesi ile aradaki makas açıldı. Sabit kur üzerinden anlaşma yapan ilâç üreticileri, kur artışından kaynaklanan maliyete katlanmamak için Türkiye’ye sınırlı satış yapmaya başladı. Bu da birçok ilâçta olduğu gibi grip aşısında da sıkıntıya yol açtı. Birgün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, risk altında olan gebeler, 6 ay-2 yaş arası çocuklar, 65 yaş üstü, astım, kronik kalp veya akciğer hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları havaların soğuması ile birlikte grip tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Grip aşısı olun’ uyarılarını dikkate alan yurttaşlar soluğu eczanelerde almaya başladı. Bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan gripten korunmak amacıyla aşı almak için eczanelere giden yurttaşlar genellikle ‘Yok’ cevabı ile karşılaşıyor.

Grip aşısı bulunamıyor 

Eczanelerde yeterince grip aşısı bulunmaması ile ilgili olarak Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Eczanelerimize gelen aşı sayısı üç, beş tane” dedi. Grip aşılarının, grip salgını başlamadan önce yaptırılması gerektiğinin önemine dikkat çeken Saydan, “Son yıllarda ülkemizin aldığı göçler nedeniyle ülke genelinde yurttaşların bağışıklık sistemi olumsuz etkilendi. Dolayısıyla artık aşılanma her zamankinden daha da önemli. Vatandaşlarımız grip salgını gelmeden kendilerini korumaya almak için eczanelerimize geliyorlar, ama aşıların tedariğinde sorun yaşıyoruz. Bu soruna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Risk grubundaki hastaların hekim reçetesi ile grip aşısını ücretsiz aldığını belirten Saydan, diğer yurttaşların ise grip aşılarına 72 lira 64 kuruş ödeyerek ulaşabileceğini söyledi.

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