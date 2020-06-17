Kuyumculardan sahte çeyrek altın uyarısı

Çeyrek altında imitasyon ürünlerin satışının artması, kuyumcuların tepkisine neden oldu.

“5 lira bassan 24 yıl ceza alıyorsun, 2580 TL’lik Ata altını basıyorsun, cezası yok” diyen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel suç duyurusunda bulundu. Takı ve ziynet eşyasında imitasyon ürünlerinin satışı son yıllarda hızla arttı. Büyük e-ticaret sitelerinde de imitasyon altın satışı yapılıyor. Dünya gazetesinin haberine göre, bu duruma tepki gösteren İzmir Kuyumcular Odası, konunun dolandırıcılık olarak değerlendirilmesi ve sorumluların cezalandırılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, “5 lira bassan 24 yıl ceza alıyorsun, 2580 TL’lik Ata altını basıyorsun, cezası yok. İmitasyon yasaklanmalı” çağrısı yaptı.

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