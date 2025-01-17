Mal para etmiyor, masrafa gidiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde bir meyve-sebze esnafı akaryakıt zamlarından ve artan giderlerden dert yanarak, “Şimdi mal para etmiyor, para masrafa gidiyor.

Marketler, halden mal aldığı zaman en az 12-13 lira masrafı var. Her gün vergilere, mazota, elektriğe, suya zam geliyor” dedi. ‘’Akaryakıta çok güzel bir zam geldi. Devlet için güzel ama millet için değil’’ diyen bir başka esnaf, ‘’Zamlar, ister istemez ürüne yansıyor, bu da üreticiye değil, tüketiciye yansıyor. Artan fiyatlardan her zaman tüketici kaybeder’’ ifadesini kullandı. Ankara - Anka

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