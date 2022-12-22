Mansur Yavaş’tan 500 liralık doğalgaz desteği: ''Hiçbir çocuk üşümesin''

“Hiçbir çocuk üşümesin” anlayışıyla Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan doğal gaz desteği uygulaması bu sene de devam edecek.

ABB sosyal yardım alan yaklaşık 180 bin aileye 500’er TL doğal gaz desteği verecek. Sadece doğal gaz ödemelerinde kullanılabilecek olan destek 5 Ocak 2023 tarihinde Başkent Kart’lara yatırılacak. Şehirde yaşayan çocukların eşit şartlarda eğitim görmesi ve gelişimlerini eşit şartlarda sağlayabilmeleri için SMA testinden çocuk tarama testine, et desteğinden kırtasiye ve internet desteğine kadar birçok öncü uygulamayı hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal gaz desteğine devam ediyor. Ankara - Ahmet Terzi

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