MB beklentisi arttı, döviz rekor kırdı

Türkiye Merkez Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 23.09 TL iken, bu anket döneminde yükselerek 26,18 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24,61 TL ve 28,99 TL olarak gerçekleşti. Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,21 iken, bu anket döneminde yüzde 18,13 oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise artarak bu anket dönemi yüzde 38,55 şeklinde kayıtlara geçti. Öte yandan haftanın ilk gününe 25,50 seviyesinin üzerinde başlayan euro kuru, haftanın son gününde de yukarı yönlü hareketine devam etti. Dolar/TL 23,67 seviyesine ulaşarak, tarihi zirvesine yaklaşırken, euro/TL ise tarihinde ilk kez 26 TL seviyesine yükselerek rekor kırdı.

Haber Merkezi