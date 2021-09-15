MB döviz rezervi için bankalara el attı

Merkez Bankası (MB), döviz hesapları için uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan arttırdı. MB bu kararla, döviz ve altın rezervinde 3,9 milyar dolarlık artış beklediğini açıkladı.

gazeteduvar’ın haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz hesapları için uygulanan zorunlu karşılık oranlarındaki değişikliğe ilişkin açıklama yaptı. Merkez, zorunlu karşılık düzenlemesi ile Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 13,9 milyar lira, döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,4 milyar dolar artmasının beklendiğini duyurdu. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gidildiği ifade edildi. Açıklamada, 1 Temmuz’da Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranının yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldüğü, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarının da tüm vade dilimlerinde 200 baz puan arttırıldığı hatırlatıldı.

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