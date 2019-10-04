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4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

MB ‘düşen’ enflasyonu nasıl açıkladı!

04 Ekim 2019, Cuma 21:46
TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda, Eylül’de yıllık enflasyonun bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak alt grupların tamamında önemli bir düşüş kaydettiğini açıklandı.

Enflasyon “düştü” zamlar sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda, Eylülde yıllık enflasyonun bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak alt grupların tamamında önemli bir düşüş kaydettiği, bu düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemlerinin öne çıktığı bildirildi. TCMB tarafından Eylül ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. Rapora göre, Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 0,99 arttı, yıllık enflasyon 5,75 puan azalarak yüzde 9,26’ya geriledi. Bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak, alt grupların tamamında yıllık enflasyon önemli bir düşüş kaydetti. Enflasyondaki düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri öne çıktı. Bu kapsamda Eylülde bir önceki aya göre, temel mal grubunun 2,87 puanlık, gıdanın 1,79 puanlık, hizmetin 0,57 puanlık, enerjinin 0,41 puanlık ve alkol-tütün-altın grubunun 0,11 puanlık yıllık tüketici enflasyonuna katkısı azaldı.

Baz etkisine bağlı olarak düşmüş

MB raporunda şu noktalar da dikkat çekti:

-Bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak, alt grupların tamamında yıllık enflasyon önemli bir düşüş kaydetti.

-Enflasyondaki düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri öne çıktı.

-Enerji grubunda yıllık enflasyon gerilese de fiyatlar aylık bazda yüksek bir artış kaydetti.

-Liradaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep şartlarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü destekledi.

-Ulaştırma grubu yıllık enflasyonunun artışında, şehir içi yolcu taşımacılığı kalemlerindeki (belediye otobüsü, taksi, tren vb.) fiyat artışları etkili oldu.

-Baz etkisinin yanı sıra, liranın görünümü ve iç talep şartlarındaki ılımlı seyre bağlı olarak temel mal grubu yıllık enflasyonu önemli ölçüde geriledi.

-Enerji fiyatlarında aylık bazdaki artış eğilimi elektrik fiyat ayarlamasının etkisiyle Ekim ayında devam edecek.

-Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bu dönemde önemli ölçüde azaldı.

AA

Etiketler: enflasyon
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