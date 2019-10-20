Memurun fazla mesaî ücreti belli oldu

Devlet memurlarının önümüzdeki yıl saat başına alacakları fazla mesaî ücretleri yüzde 6.1 oranında artırılarak 2.13 liradan 2.26 liraya çıkarıldı.

Sadece 13 kuruş zam yapılan 1 saatlik fazla çalışma ücretiyle memurlar çay ve simit dahi alamayacaklar. 2020 yılı bütçe kanunu teklifine göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 6.1 zamlı uygulanacak. Bu yıl 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti 1 Ocak 2020’den itibaren 2 lira 26 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilâtlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2 lira 39 kuruş ödeme yapılacak. Bu yıl bu personele 2 lira 25 kuruş ödeniyordu.