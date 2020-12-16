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16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Merkez Bankası Başkanı: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

16 Aralık 2020, Çarşamba 11:35
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası metninin sunumunu gerçekleştirdi. Ağbal, toplantının ilk yarım saatlik bölümünde sunum yaparken sonraki bölümde ise soruları yanıtladı.

Ağbal'ın sunumunda öne çıkan mesajlar şunlar oldu;

"Bu tür toplantılar şeffaflık ve öngörülebilirliği artırıyor. Raporu oluştururken farklı kesimlerden görüş aldık.

Fiyat istikrarı, sürdürebilir büyüme, istihdam ve refahın on koşuludur.

Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.

Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur.

Ekonomik faaliyet üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma kaydetti.

Ekonomik faaliyet 3. çeyrekte iç talep kaynaklı belirgin toparlanma kaydetti. Hızlı parasal genişlemenin gecikmeli etkileriyle, ekonomide ısınmanın son çeyrekte belirginleştiği görülmektedir. ÜFE'deki yükseliş eğilimi, TÜFE üzerinde maliyet baskılarını artırdı.

Enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

"GEREKİRSE PARASAL DURUŞUMUZU DAHA DA SIKILAŞTIRACAĞIZ"

Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz.

Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız.

2021'de de enflasyon hedeflemesi rejimi sürecek.

Orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korundu.

2021 sonu için yüzde 9.4 enflasyona ulaşma kararlılığı içindeyiz.

Temel politika aracı bir hafta vadeli repo faizi olacak.

Zorunlu karşılıklar ile likidite araçları etkin şekilde kullanılacak.

TL ve döviz likidite araçlarını etkin şekilde kullanacağız.

Sistemin fonlama ihtiyacı 567 milyar TL seviyesine yükseldi.

Swap işlemlerine devam edeceğiz.

Ancak bankalara sağlanan swap imkanı piyasa şartlarına göre kademeli olarak azalabilecek.

Döviz rezervlerimiz kademeli olarak güçlendririlecek.

Para Politikası Kurulu 2021'de 12 toplantı yapacak.

Kurlarda ekonomik temellerden kopuk aşırı dalgalanma görülürse müdahalede bulunulacaktır.

 

NTV

Etiketler: Merkez Bankası Başkanı, enflasyon
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