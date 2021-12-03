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Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına doğrudan müdahale

03 Aralık 2021, Cuma 13:39
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 'döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle' piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

Kurum böylece bu hafta ikinci kez piyasalara müdahale etmiş oldu.

Merkez Bankası 2 gün önce, 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasında satım yönünde müdahalede bulunmuştu.

Para piyasalarında euro 15,39, dolar ise 13,61 seviyelerinden işlem görüyor.

'Ödünç parayla müdahale risk yaratıyor' eleştirisi

Merkezi ABD’de bulunan S&P Global, Reuters’e yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de Merkez Bankası’nın döviz kurunu korumak için ‘ödünç alınmış’ rezervleri kullanmasının liraya olan güveni daha fazla zedeleme riski taşıdığı yorumunu yaparak, ekonomi alanındaki son gelişmelerin mevcut ülke kredi notunu da riske attığı değerlendirmesinde bulundu.

İki gün önce yapılan doğrudan müdahaleye bağlı olarak yapılan yorumda, "Bir döviz kurunu savunmak için bu ödünç alınan rezervleri kullanmak, liraya olan güveni daha da fazla zedeleme ve potansiyel olarak finansal istikrar sorunlarını yeniden gündeme getirme riskini taşıyor.” denildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Merkez Bankası, döviz kurları, müdahale
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