Mısır çiftçisi, tüccara teslim oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, üretilen ve ithal edilen mısır miktarı ile mısırın taban fiyatının açıklanma dönemine ilişkin yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli cevap verdi.

Gürer, yurt dışından 2018 yılında ne kadar mısır geldiğini ve ülkemizde 2018 yılında ne kadar mısır rekoltesi gerçekleştiğini sorduğu yazılı soru önergesinde, mısır taban fiyatının hasat sonrasında değil de çiftçinin ürünü tüccara sattıktan sonra açıklandığını ve çiftçilerin bu bağlamda mağdur olduğunu ifade etti. Gürer, “Neden mısır taban fiyatı hasat öncesinde açıklanmamaktadır?” diye sordu. Gürer, ayrıca, tarıma verilen destekten çok daha fazlasının ithalata ve faiz ödemelerine verildiğini belirterek, “Mısır alım fiyatının bakanlıkça açıklanmaması mısır çiftçisinin tüccara teslimidir. Geçen yıl 2,1 milyon ton ithalatla rekor kıran mısırda da ithalat devam etmektedir. Geçen yılın altı aylık döneminde 1,8 milyon ton olan mısır ithalatı % 22 artışla 2,2 milyon tona ulaşmıştır. Tarımda yurt dışına bağımlılıktan kurtulmak için çiftçi korunmalı ve desteklenmelidir” dedi. Fatih Karagöz - Ankara

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