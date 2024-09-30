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30 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Nüfusun yarısı bankalara borçlu

30 Eylül 2024, Pazartesi 18:34
Türkiye’de yaşanan ekonomik durgunluk, vatandaşları borç batağına sürüklüyor.

Artan enflasyon, gelir adaletsizliği ve istihdam sorunları, insanların kredi kullanarak geçinmelerine neden oluyor. Vatandaşın bankalara borcu 5.3 trilyon TL’ye çıktı. 5.3 trilyonluk borç kamburunun 3 trilyon 371 milyar lirasını nakit kredi borçları, 1 trilyon 573 milyar lirasını kredi kartı borçları ve 315 milyar lirasını da kredili mevduat hesaplarından çekilen nakit borçlar oluşturuyor.

DAR GELİRLİ KREDİ KARTIYLA DÖNMEYE ÇALIŞIYOR 

Son bir yılda banka kredisi kullanmak zorunda kalan borçlu sayısı 2 milyon 124 bin, kredi kartına borçlananların sayısı da 2.5 milyon kişi birden arttı. Borcunu ödeyemediği için bankaların takibine düşüp icra tehdidi altında yaşayanların sayısı 1 milyon 63 bini geçti.

5 TRİLYONLUK BORÇ YÜKÜ 

Ekonomi yönetimi ödenemeyen kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine 60 ay vadeli ödeme kolaylığı getirdi. 5.3 trilyonluk borç yükünün 3 trilyon 371 milyar lirasını nakit kredi borçları, 1 trilyon 573 milyar lirasını kredi kartı borçları ve 315 milyar lirasını da kredili mevduat hesaplarından çekilen nakit borçlar oluşturuyor.

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