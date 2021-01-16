TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÖTÜYE GİDİŞATI İLE İLGİLİ BİR UYARI DA OECD’DEN GELDİ. OECD, EKONOMİ İÇİN HUKUK DEVLETİ, YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE KUVVET AYRILIĞINA DİKKATİ ÇEKTİ.

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLMALI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün, “Türkiye ekonomisi araştırma ” raporunda, iktidara, “hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığını tesis edin” uyarısı geldi. Merkez Bankası’nın bağımsızlığının önemine dikkat çekilen raporda, bunun garanti altına alınması istendi.

KAMUDA ŞEFFAFLIK GEREKLİ

Raporda, “Türkiye, yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele, kara para aklanması ve terör finansmanıyla mücadelede uluslararası standartları yakalamalı” denildi. Döviz rezervlerindeki önemli düşüşün de vurgulandığı raporda, kamu finansmanı alanın da şeffaflık çağrısı yapıldı.

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OECD de uyardı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Türkiye ekonomisi raporunda iktidara, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı uyarısı yapıldı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD), “Türkiye ekonomi araştırma ” raporunda, iktidara, “hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığını tesis edin” uyarısı geldi. OECD’nin 122 sayfada oluşan Türkiye ekonomi araştırma raporunun tavsiye bölümünde, kamu kurumlarının kalitesinin arttırılması, hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi, yargının itibarı ve bağımsızlığına özel ilgi gösterilmesi, kuvvetler ayrılığı ilkesine önem verilmesi istendi. Raporda, “Türkiye, yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele, kara para aklanması ve terör finansmanıyla mücadelede uluslar arası standartları yakalamalı” denildi.

Çalışanlara ve firmalara destek verilmeli

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Covid-19 salgınının Türkiye’de ekonomiye etkisinin bölgedeki ülkelere oranla daha geç ancak daha keskin olduğu tesbitinde bulunulan raporda, Türkiye’nin ilk dalgada salgınla daha iyi mücadele ettiği ancak, Haziran ayındaki gevşemelerin ardından salgının daha arttığı kaydedildi. Raporda, bu süreçte çalışanlara ve firmalara destek verilmesi gerektiği de vurgulandı. Öte yandan OECD raporunda, makroekonomik simülasyonların, reform paketlerinin hayata geçirilmesi halinde, Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılası’nın (GSYİMH) 10 yılda yüzde 10 artmasına yol açacağını gösterdiği aktarıldı.

Döviz rezervleri düştü

Raporda, Merkez Bankası’nın bağımsızlığına gölge düşürülmemesi istenirken, gerekirse Merkez Bankası’nın bağımsızlığının garanti altına alınması için yasa düzenlemelerin yapılması çağrısı yapıldı. Raporda, kamu finansmanı alanında da şeffaflık istendi. Döviz rezervlerindeki önemli düşüşe dikkati çekilen raporda, bunun uluslararası standartlarda olduğu yolunda yönetiminin açıklamalarına rağmen, piyasanın bu konuda daha şeffaf ve kapsamlı bilgilendirmeye ihtilaç duyduğu uyarısı yapıldı. Enflasyonun sürekli hedefin üzerinde seyrettiği, genç işsizliğin yüzde 25’e çıktığı, kadınların işgücüne katılımının hala düşük olduğu kaydedilen raporda, OECD’nin eğitimle ilgili PISA raporuna da dikkati çekilerek, eğitim seviyesinin kalitesiyle ilgili eleştiriler yöneltildi. Raporda, Türk şirketlerine gelişmiş dijital teknolojileri uygulamada geride kaldıkları eleştirisi yapıldı.