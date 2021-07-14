Önce daire sonra aidat soruluyor

SİTE AİDATLARININ PANDEMİYE RAĞMEN ÇOK YÜKSEK SEYREDİYOR. BAZI PROJELERDE AYLIK AİDAT 4 BİN TL’Yİ BULUYOR.

Sİte aidatlarının pandemiye rağmen çok yüksek seyrettiğine dikkat çeken İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, bazı projelerde aylık aidatın 4 bin TL’yi bulduğunu söyledi. Çulhalık “Daire bakanların ilk sorduğu soru, aidat fiyatı oluyor” dedi. Markalı konutlarda aidatların çok yüksek seyrettiğine dikkat çeken İhsan Çulhalık, pandemiye rağmen İstanbul’da bazı sitelerde ödenen aidatların kira fiyatlarını bulduğunu hatırlattı. Güncel rakamlara göre, markalı konutta aidatların 400 TL’den başlayarak 4 bin TL’ye kadar yükseldiğini belirten Çulhalık, artık daire fiyatlarından sonra ilk olarak aidat fiyatlarının sorulur hale geldiğini söyledi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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