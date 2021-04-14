Patates, soğan, çeltik rakamları doğru değil

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım hükümetin depolarda kalan patates ve soğan alımlarına ilişkin açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yıldırım, verileri paylaştı. Yıldırım şu açıklamaları yaptı: “2020 yılına baktığımız zaman Türkiye’de 5 milyon 200 bin tonluk patates üretimi. 2 milyon 200 tonlukta bir soğan üretimi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı talimatıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli elde kalan soğan ve patatesi satın alarak vatandaşa dağıtılacağını bildirdi. Burada ciddi yanlışlıklar da yapılıyor. Anadolu Ajansı çiftçiden 1 milyon 200 bin ton patates alınacağını. 200 bin ton soğan. 750 bin ton da çeltik alınacağını haber yaptı. Böyle bir veri mümkün değil. Bu bilgileri kim verdi nasıl böyle sunulabiliyor. Çünkü Türkiye’nin toplam çeltik üretimi meselâ 900 bin ton civarında. Dolayısıyla zaten biz hiç pirinç tüketmesek buna rağmen üreticini elinde 750 bin ton çeltik kalması mümkün değil.”