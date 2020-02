POS kullanım ücreti kalkmalı

Bankaların ücret ve komisyonlarındaki düzenlemenin ardından esnafın kullandığı POS cihazlarıyla ilgili de yeni bir düzenleme yapılmasını beklediklerini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “16 Ekim 2019’da POS cihazı komisyon oranlarına tavan getirilmesinin ardından bankalar POS kullanım ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapmıştı. Bu zamla birlikte esnafımızın kullandığı POS cihazı ve anlaştığı banka sayısına göre aylık maliyeti arttı. Ülkemizde şu an 69.8 milyon kredi kartı ve 1.5 milyon POS cihazı kullanılıyor. Dolayısıyla esnafımızın POS cihazı bulundurmadan ayakta kalması mümkün değil. Bankalar esnaf ve sanatkârlarımızdan her ay 55 TL ile 100 TL arasında değişen POS kullanım ücreti tahsil ediyor. Her işlem için bankalara komisyon ödeyen, cihazın teknik bakım ücretini, elektrik giderini ödeyen esnafımıza POS kullanım ücreti büyük bir külfet getirmektedir” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi