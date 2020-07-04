Rakamlar inandırıcı değil

DES Genel Mali Sekreteri Bekir Önsel, vatandaşın yaşadığı enflasyon ile TÜİK’in açıkladığı enflasyonun uyuşmadığını ve rakamların inandırıcı olmadığını söyledi.

Altı aylık enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla memur maaşlarına gelecek zamları değerlendiren Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Malî Sekreteri Bekir Önsel, “Açıklanan ile yaşanan enflasyon arasında uçurum bulunmaktadır. İğneden ipliğe gelen zamlarla vatandaşın yaşadığı enflasyon, TÜİK’in açıkladığı enflasyonla uyuş- mamaktadır. Böyle giderse vatandaş TÜİK’ten meteorolojinin açıklamaları gibi ölçülen ve hissedilen enflasyon oranlarını açıklamasını isteyecektir” dedi.

TÜİK’İN AÇIKLADIĞI RAKAMLARA KİMSE İNANMIYOR

Demokratik ülkelerde enflasyon oranlarını belirleyen kurumların hükümetlere bağlı çalışmadıklarını belirten Önsel, “Ülke- mizde ise, bütün çalışanların ve emeklilerin maaş zamlarını belirleyen enflasyon oranları hükümete bağlı TUİK tarafından belirlenmekte vatandaşın ana gelir kalemi içerisinde yer almayan birçok ürünün enflasyon sepetine eklenmesi sebebiyle enflasyon, vatan- daşı ilgilendiren enflasyondan çok düşük çıkmaktadır. Vatandaşın yaşadığı yüzde 40-50 aralığında olan enflasyon, bu kurumca enflasyon sepetinde vatandaşı ilgilendirmeyen birçok ürün kaleminin bulunması sebebiyle yüzde 12 civarında çıkarılmaktadır. Enf- lasyon oranlarının belirlenmesi konusunda daha katılımcı ve daha şeffaf olunması için gerekli yasal düzenleme yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Beklentimizin 2 katı oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının beklentilerinin neredeyse iki katı üzerinde % 1.13 arttığını belirten TÜGİAD Başkanı Alirıza Şohoğlu, gıda fiyatlarının enflasyona olumlu destek verdiği bu aylarda Manşet Enflasyonun 12,62 ile yılın en yüksek seviyesine çıkmasının şaşırtıcı olduğunu vurguladı. İktisadın temel kuralının faiz düştükçe enflasyonun yükselmesi olduğunu belirten Şohoğlu, Merkez Bankası’nın büyümeyi desteklerken, fiyat istikrarı kontrolünü de elden bırakmaması gerektiğini ve önümüzdeki süreçte fiyat istikrarının sağlanmasına daha fazla odaklanması gerektiğini sözlerine ekledi. “Uzun soluklu yapısal reformlarla desteklenmeyen adımlar geçici çözümler sunmaktadır” diyen Başkan Şohoğlu, uzun soluklu yapısal reform beklentilerinin sürdüğünü belirtti.

HABER: FATİH KARAGÖZ